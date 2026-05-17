Fallece joven tras ingresar a nadar en la presa Cerro Prieto

Luego de la recuperación del cuerpo, autoridades acordonaron el área en espera del arribo de personal competente para iniciar las investigaciones.

Un joven de 18 años falleció esta tarde en la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, luego de que ingresara a nadar y ya no lograra salir.

El incidente movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad hacia la zona ubicada sobre el camino al ejido, en la carretera Linares-Cerro Prieto, donde familiares del joven solicitaron apoyo tras perder contacto con él dentro del agua.

Joven ingresó a nadar en presa Cerro Prieto

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, familiares señalaron que el masculino se encontraba nadando en la presa y avanzó aproximadamente 18 metros hacia el interior.

Minutos después, el joven ya no logró salir, por lo que se solicitó la intervención de cuerpos de emergencia en el sitio.

Tras las labores en la zona, el cuerpo fue recuperado y llevado hasta la orilla de la presa para ser valorado por paramédicos.

Cruz Roja confirmó que ya no tenía signos vitales

Personal de la Cruz Roja informó que el joven ya no contaba con signos vitales al momento de la revisión médica. La víctima fue identificada como Juan José Cepeda Marín, de 18 años.

Luego de la recuperación del cuerpo, autoridades acordonaron el área en espera del arribo de personal competente para iniciar las investigaciones y procedimientos correspondientes.

Corporaciones acudieron al sitio

En la atención del reporte participaron elementos de U.02 Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Linares y policía municipal.

Las autoridades permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes en la presa Cerro Prieto.