Fallece joven en choque entre motocicleta y camión

Una joven que viajaba como acompañante en una motocicleta falleció en un choque contra una unidad del transporte público, en Santa Catarina.

La víctima mortal del percance era pareja sentimental del motociclista, y fue identificada como Debanhi Briceida Carrión de 19 años.

Detalles del accidente

Trascendió que el vehículo ligero impactó al camión propiedad de la Ruta 201, y que tras caer la mujer fue arrollada quedando sin vida en el sitio. Como línea de investigación preliminar la autoridad presume que la responsabilidad la tendría el chofer del transporte.

Fue en el cruce de Perimetral Norte y Calle 12 Oriente, en la colonia Adolfo López Mateos, donde ocurrió accidente.

Detenidos y atención de emergencia

El motociclista, Jesús de 20 años, resultó con lesiones menores que fueron atendidas en el lugar.

Tanto él, como el operador de la ruta, identificado como José de 62 años, fueron detenidos para las pesquisas.

Elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil municipal se desplegaron para socorrer a los involucrados, pero a su arribo la joven ya no contaba con signos vitales.