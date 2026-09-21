Fallece joven de 24 años en quinta en La Huasteca

Tras convivir con amigos en el sitio, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue declarado sin vida por los paramédicos.

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Un joven de 24 años murió luego de presuntamente haber ingerido bebidas alcohólicas durante la noche del 19 de septiembre y la madrugada del 20, al interior de una quinta ubicada en la zona de La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina.

El hombre fue identificado como Martín González Ayalo, quien se encontraba en compañía de varios amigos en la quinta La Piedra. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando sus acompañantes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el joven se encontraba en mal estado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, quienes al valorar a Martín detectaron aliento alcohólico y signos vitales débiles. De acuerdo con el reporte de la corporación, se realizaron 12 ciclos de reanimación; sin embargo, el joven entró en paro cardiorrespiratorio.

Paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero Martín no respondió y finalmente fue declarado sin vida en el lugar.

Hasta el momento, será la autoridad correspondiente la que determine la causa exacta del fallecimiento.