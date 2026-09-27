Fallece interno en centro de rehabilitación de Guadalupe

Paramédicos acudieron al centro de asistencia tras el reporte de problemas para respirar, pero la víctima ya no tenía signos vitales.

Un hombre de 58 años perdió la vida mientras se encontraba como interno en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Victoria, en el municipio de Guadalupe.

El fallecido fue identificado como Juan Carlos Elizondo Escamilla, quien permanecía internado en el Centro de Rehabilitación Esperanza Luz y Vida, localizado sobre la calle Prof. Celso Flores Zamora, en su cruce con Prof. Alberto Sánchez.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre manifestó que tenía dificultades para respirar, por lo que las personas que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al centro de rehabilitación para brindarle atención médica; sin embargo, a su llegada, el hombre se encontraba inconsciente y sin signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe también se trasladaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área, mientras se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales se hizo presente en el inmueble para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la causa de muerte del hombre y determinar si existe algún otro factor relacionado con el hecho.