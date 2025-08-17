Fallece hombre en vía pública en la colonia Garza Nieto

Vecinos alertaron sobre un hombre sin vida; autoridades confirmaron que no tenía signos vitales ni indicios de violencia

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado en el cruce de la calle Martin Zavala con Ruiz Cortínez dentro de la colonia Garza Nieto en Monterrey.

El reporte fue dado por vecinos luego de percatarse de la presencia del cuerpo del hombre; al llegar las autoridades y paramédicos, se confirmó que no presentaba signos vitales, además de que no mostraba indicios de violencia.

Familiares se hicieron presentes en el lugar, quienes lograron identificarlo como José Gabino, de 52 años, y vivía en la misma colonia.

En la zona se mantuvieron agentes ministeriales y servicios periciales para realizar las labores pertinentes.