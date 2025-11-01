Fallece hombre en situación de calle frente al Museo de Historia

De acuerdo con testigos, el hombre, de aproximadamente 70 años, se encontraba bebiendo cuando de pronto se desvaneció y cayó inconsciente

Un hombre en situación de calle murió la noche del jueves mientras convivía con otro individuo en la explanada del Museo de Historia Mexicana, en pleno corazón de la ciudad.

De acuerdo con testigos, el hombre, de aproximadamente 70 años, se encontraba bebiendo cuando de pronto se desvaneció y cayó inconsciente sobre el barandal de una fuente. A pesar de que su acompañante trató de reanimarlo, el hombre no respondió.

Comerciantes cercanos señalaron que ambos solían reunirse en la zona para ingerir bebidas alcohólicas. En esta ocasión, mencionaron, el fallecido tenía consigo una botella de licor “Tonayán”, que quedó tirada junto a su cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron poco antes de las 23:00 horas y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Los socorristas informaron que no se apreciaban huellas de violencia ni lesiones visibles.

El cuerpo permaneció tendido durante varios minutos frente al museo, mientras familias y visitantes continuaban circulando por el área sin saber con exactitud lo ocurrido.

Minutos antes de la medianoche, elementos de Protección Civil de Monterrey delimitaron el sitio en espera de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa del fallecimiento.