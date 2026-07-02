Fallece hombre en situación de calle en la colonia Moderna

Ciudadanos observaron al hombre desplazándose con dificultad y aparentemente desorientado, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida en un parque ubicado junto a la Unidad Deportiva Moderna, en la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey.

El reporte se registró en el cruce de las calles Pablo A. de la Garza y Magnolia, donde ciudadanos observaron al hombre desplazándose con dificultad y aparentemente desorientado por el área verde, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y, tras revisarlo, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el hombre no presentaba huellas visibles de violencia. Además, vestía únicamente un short y se encontraba descalzo al momento de ser localizado.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.