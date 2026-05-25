Fallece hombre en choque sobre la carretera a Cola de Caballo

Al arribo de Protección Civil municipal, y de elementos de seguridad pública estatal, el cuerpo ya no presentaba signos vitales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un muerto, un herido de gravedad, y el arresto de un hombre fue el saldo de un percance automovilístico presuntamente ocasionado por el alcohol y exceso de velocidad sobre la Carretera a la Cola de Caballo, en Santiago.

Jóvenes regresaban de convivio en una quinta

En el vehículo accidentado, un Mazda 3 en color rojo, viajaban tres jóvenes originarios del municipio de Juárez y que, según trascendió, pasaron la noche conviviendo en una quinta que rentaron.

Minutos después de las 9:00 de la mañana del domingo, al circular sobre el kilómetro 20 a la altura de comunidad La Cieneguilla, el conductor perdió el control del volante.

Se estrelló contra un árbol y el automóvil salió proyectado aproximadamente 10 metros, quedando a un costado del carril en dirección al norte.

El pasajero que iba en los asientos traseros perdió la vida, y fue identificado como Ascención Pérez, de 31 años.

Al arribo de Protección Civil municipal, y de elementos de seguridad pública estatal, el cuerpo ya no presentaba signos vitales.

Una fuente detalló que tenía golpes y manchas de sangre en el rostro, pecho y los brazos.

En tanto, afuera del vehículo y tendido boca arriba fue localizado el copiloto, quien también presentaba heridas en diversas regiones y tuvo que ser trasladado de emergencia hasta el Hospital General de Montemorelos.

Conductor fue detenido para investigación

En el sitio, las autoridades hallaron deambulando en estado de shock al conductor, identificado como José Carlos Soto, de 35 años.

Al no encontrársele lesiones aparentes, fue detenido para su investigación.

La escena fue custodiada además por personal de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía de Nuevo León que llegaron para el levantamiento del cuerpo.