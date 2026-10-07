Fallece Garo Moya, padre de víctima de homicidio en Montemorelos

Hoy se dio a conocer el lamentable fallecimiento del padre de familia, esto por el suceso de lo ocurrido con la muerte de su hijo

Luego de enterarse de que su hijo habría muerto en Montemorelos en el múltiple homicidio, el papá de Leodegario Moya Garza sufrió un infarto, tras intervenirlo en un hospital, no resistió la operación, hoy murió.

Don Garo Moya, de 64 años de edad, originario de la comunidad La Cotorra en Montemorelos, al enterarse de la noticia de la muerte de su hijo cuando se daba la trágica noticia donde Cinthia Rivera Tamez falleció, el por instinto de padre se percató que las cosas no andaban bien, pues su hijo estaba en Montemorelos.

Don Garo Moya permaneció hospitalizado en Monterrey

Al enterarse, sufrió un infarto, que lo mantuvo en un hospital en la ciudad de Monterrey, era el cuarto de los que ya le daban, pero hoy, tras una intervención de cirugía cardiovascular, falleció.

Su hijo fue sepultado el pasado sábado

Apenas el pasado sábado habrían sepultado a su hijo Leodegario Moya Garza, de 28 años de edad, en la comunidad La Cotorta, de donde eran sus raíces y propiamente de su padre, don Garo Moya, conocido en dicha localidad. .

Hoy se dio a conocer el lamentable fallecimiento del padre de familia, esto por el suceso de lo ocurrido con la muerte de su hijo.