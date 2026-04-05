Fallece en motel de Cadereyta; investigan ingesta de pastillas

El reporte se registró luego de que personal del motel alertara a las autoridades sobre un huésped que no respondía al interior de una de las habitaciones

Un hombre fue localizado sin vida al interior del Motel Bali, en el municipio de Cadereyta, hecho que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades durante la noche del miércoles.

El reporte se registró en el establecimiento ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, luego de que personal del propio motel alertara a las autoridades sobre un huésped que no respondía al interior de una de las habitaciones.

Tras el arribo de paramédicos, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las instancias correspondientes para iniciar con el protocolo de investigación.

De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como José Manuel, de entre 25 y 30 años de edad, quien presuntamente había ingresado solo al Motel Bali horas antes de que ocurriera el hallazgo.

Según versiones recabadas en el sitio, se presume que el joven habría ingerido pastillas, lo que le provocó un malestar que derivó en su muerte; no obstante, serán los estudios periciales los que determinen con precisión las causas del fallecimiento.

La zona del Motel Bali fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios en la habitación.

Elementos de la policía municipal de Cadereyta acudieron al lugar para resguardar la escena, en tanto agentes ministeriales iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.