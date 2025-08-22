Fallece el empresario Miguel C. Barragán por causas naturales

El empresario regiomontano, Don Miguel Carlos Barragán Villarreal, uno de los fundadores de Arca Continental, falleció este jueves a la edad de 93 años de edad

El empresario regiomontano Don Miguel Carlos Barragán Villarreal, uno de los fundadores de la empresa Bebidas Mundiales, hoy Arca Continental, falleció este jueves a los 93 años de edad por causas naturales.

Barragán Villarreal, Contador Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), fue un destacado actor en la consolidación del sector refresquero en el norte del país.

Desde muy joven se integró a la empresa familiar, donde ocupó la dirección administrativa y participó activamente en la profesionalización y reorganización de áreas clave junto a sus hermanos, como se detalla en el libro “Benefactor universitario: Miguel C. Barragán”.

Nacido el 22 de marzo de 1932, fue el sexto hijo de Don Manuel L. Barragán Escamilla y María de Jesús Villarreal de Barragán. Su vida profesional estuvo marcada por el liderazgo, así como por su papel como vicepresidente del Consejo Regional del Banco Mexicano en la región noreste. También fungió como consejero y comisario en diversas instituciones bancarias.

Más allá de su trayectoria empresarial, Don Miguel Carlos Barragán fue un comprometido benefactor de la educación. Participó en el Patronato Universitario y fue miembro de la Junta de Gobierno de Patrimonio de Beneficio Universitario. Además, fue presidente fundador de la Fundación UANL, contribuyendo al fortalecimiento institucional de la universidad pública más importante del noreste mexicano.

La compañía que ayudó a cimentar, Arca Continental, es hoy una de las embotelladoras más grandes de productos Coca-Cola a nivel mundial, con operaciones en México, Argentina, Ecuador, Perú y diversas regiones de Estados Unidos. Fundada en 2001 y con sede en Monterrey, la empresa representa uno de los legados más relevantes de su visión empresarial.