Fallece conductor tras accidente entre tres vehículos en Santiago

Un hombre murió tras un choque entre tres vehículos en la Carretera Nacional, en Santiago; una mujer resultó gravemente lesionada.

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Un hombre murió luego de resultar gravemente lesionado en un accidente vial entre tres vehículos sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago. La segunda persona que viajaba con él también resultó lesionada.

El percance fue reportado durante la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 246, en la zona de El Cercado, donde se registró el choque entre un Honda Civic gris, una camioneta GMC Sierra blanca y un automóvil Kia Forte azul.

A consecuencia del impacto, una mujer y un hombre que viajaban en el Honda Civic resultaron con lesiones de gravedad, por lo que fueron atendidos por los cuerpos de auxilio y trasladados en una ambulancia de Protección Civil de Santiago al Hospital Shock Trauma.

Sin embargo, uno de los tripulantes del Honda Civic falleció al llegar al nosocomio, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Por su parte, los conductores de las otras dos unidades fueron trasladados por elementos de Tránsito municipal para recibir un dictamen médico y descartar posibles lesiones.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Santiago, así como policías y agentes de Tránsito municipal, quienes realizaron las labores de atención y resguardo de la zona.

El accidente provocó afectaciones a la circulación en el sentido de sur a norte, donde permaneció obstruido uno de los carriles mientras se desarrollaban las maniobras correspondientes.