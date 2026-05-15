Fallece Ángel Robles reconocido periodista regio deportivo

Se convirtió en una figura reconocida entre generaciones de aficionados gracias a su estilo para narrar y comentar la rivalidad entre Tigres y Rayados.

Ángel Robles Cárdenas, reconocido periodista y conductor con una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación de Nuevo León, falleció este jueves, dejando luto entre colegas, aficionados y figuras del periodismo regio.

La noticia fue confirmada por familiares y asociaciones periodísticas del estado, quienes destacaron el legado que el comunicador construyó principalmente en Canal 28, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas de la televisión local.

¿Quién fue Ángel Robles Cárdenas?

Ángel Robles dedicó gran parte de su vida al periodismo deportivo y a la televisión pública. Su carrera estuvo ligada durante décadas a TV Nuevo León y a distintos espacios informativos y de análisis relacionados con el futbol regio.

Con el paso de los años, se convirtió en una figura reconocida entre generaciones de aficionados gracias a su estilo para narrar y comentar la rivalidad entre Tigres y Rayados.

Compañeros del gremio lo describieron como un comunicador apasionado, cercano y comprometido con el periodismo local.

Creó ‘La Noche Antes del Clásico’

Uno de los proyectos más recordados de Ángel Robles fue el programa ‘La Noche Antes del Clásico’, producción que marcó época en la televisión regiomontana al analizar la rivalidad deportiva entre Tigres y Monterrey.

El espacio se convirtió en referencia para aficionados del futbol local y ayudó a consolidar una manera distinta de cubrir el deporte en Nuevo León.

Además, su sección ‘Palabras con Ángel’ dentro de Noticias 28 también fue ampliamente reconocida entre televidentes y colegas del medio deportivo.

Periodistas y aficionados reaccionan a su fallecimiento

Tras darse a conocer la noticia, periodistas, conductores y aficionados comenzaron a compartir mensajes de despedida y condolencias en redes sociales, recordando la influencia de Robles dentro de los medios regiomontanos.

La Asociación de Periodistas de Nuevo León “José Alvarado Santos” lamentó su fallecimiento y reconoció su trayectoria dentro de la televisión estatal.

“Don Ángel Robles Cárdenas, periodista con una larga trayectoria como comunicador en diversos medios de comunicación, principalmente Canal 28, ya se encuentra en la Redacción del Cielo”, publicó la asociación.

Deja huella en generaciones de comunicadores

El legado de Ángel Robles quedó ligado al crecimiento de la televisión deportiva en Nuevo León y a una generación de periodistas que impulsó la cobertura local del futbol regio desde los medios públicos.

Su estilo frente a las cámaras y su experiencia dentro de Canal 28 lo convirtieron en una figura reconocida dentro del periodismo deportivo del norte del país

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre homenajes o servicios funerarios del comunicador.