Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal tras accidente en bicicleta

Durante un procedimiento hospitalario habría sufrido un paro cardíaco, por lo que el personal médico realizó maniobras de reanimación sin éxito

El sampetrino Alberto Villarreal González 'Shamuko', de 76 años, falleció tras un incidente vial ocurrido mientras se ejercitaba en el circuito deportivo de la avenida Morones Prieto, en Monterrey, donde fue impactado por un vehículo en circulación.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 horas, cerca del cruce con la avenida Gonzalitos, en una zona que los domingos suele habilitarse para actividades deportivas como ciclismo y ejercicio al aire libre.

¿Cómo ocurrió el incidente en Morones Prieto?

De acuerdo con la información disponible, el incidente se habría originado cuando dos ciclistas que transitaban por el circuito perdieron el control de sus bicicletas, lo que provocó que ambos cayeran hacia los carriles que permanecían abiertos a la circulación vehicular.

En ese momento, un automovilista que circulaba por la zona impactó a los dos hombres y posteriormente se retiró del lugar sin detenerse, según los primeros reportes.

Tras el impacto, ambos lesionados fueron atendidos en el sitio y trasladados de inmediato al Hospital Zambrano Hellion para recibir atención médica especializada.

¿Quiénes fueron los lesionados?

Además de Alberto Villarreal González, otro de los afectados fue identificado como Eduardo Flores, de 81 años, quien también resultó lesionado tras el accidente ocurrido durante la jornada deportiva.

Ambos permanecieron bajo atención médica luego del traslado, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la caída y el impacto del vehículo.

Estado de salud y complicaciones médicas

Horas después del incidente, se informó que Villarreal presentaba una fractura de cadera, lo que derivó en su ingreso a cirugía para su atención médica.

Durante el procedimiento hospitalario, el paciente habría sufrido un paro cardíaco, por lo que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante más de 45 minutos.

A pesar de los esfuerzos realizados en el área médica, posteriormente se confirmó su fallecimiento a causa de las complicaciones derivadas del incidente vial y su estado de salud.

El caso permanece bajo revisión para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer las condiciones en las que se produjo el choque que derivó en el fallecimiento de Alberto Villarreal González.