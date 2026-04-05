Fallece adulto mayor tras incendio en su vivienda en Guadalupe

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse del fuego que salía de la vivienda, por lo que de inmediato se movilizaron cuerpos de auxilio

Un adulto mayor, identificado como José Treviño Garza, de entre 65 y 70 años de edad, perdió la vida luego de quedar atrapado durante el incendio de su vivienda, registrado la tarde de este martes en el municipio de Guadalupe.

Víctima no logró salir del inmueble

De acuerdo con los primeros informes, la víctima contaba con una discapacidad que le impidió ponerse a salvo a tiempo, por lo que no logró salir del inmueble cuando las llamas comenzaron a propagarse en el interior del domicilio.

El hombre fue localizado sin vida dentro de la casa, con quemaduras de primer y segundo grado en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo.

Incendio moviliza a cuerpos de auxilio

El siniestro ocurrió en el centro del municipio, en el cruce de las calles Zaragoza y Jiménez.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse del fuego que salía de la vivienda, por lo que de inmediato se movilizaron cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de Guadalupe, así como personal de Protección Civil del Estado, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a domicilios contiguos.

Vivienda es pérdida total tras el siniestro

Tras varios minutos de labores, el fuego fue controlado; sin embargo, la vivienda, que contaba con tres recámaras, fue declarada como pérdida total debido a los severos daños estructurales.

La zona fue acordonada por policías municipales para resguardar el área y facilitar las diligencias correspondientes.

Autoridades investigan causas del incendio

Posteriormente, se esperaba el arribo de agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales para iniciar con las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el incendio, por lo que será a través de los peritajes que se establezca si el fuego fue provocado por un accidente doméstico, una falla eléctrica u otra situación.

El caso quedó bajo investigación para el esclarecimiento de los hechos.