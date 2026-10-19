Fallece adulto mayor en vía pública de la colonia Las Jaras

El transeúnte caminaba sobre la calle Camino Real al sur de Monterrey cuando se desvaneció, presuntamente por causas naturales.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Lo que parecía ser una caminata habitual terminó en tragedia, luego de que un hombre de la tercera edad se desvaneciera y muriera sobre la banqueta, en el sur de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Camino Real y Los Laureles, en la colonia Las Jaras.

De acuerdo con Protección Civil de Monterrey, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, al revisar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Vecinos lo identificaron como Melesio Mejía, de aproximadamente 80 años, a quien describieron como una persona amable y señalaron que acostumbraba salir a caminar por el sector.

Según los testimonios, el adulto mayor caminaba por la banqueta cuando repentinamente se desvaneció.

Elementos de Protección Civil de Monterrey permanecieron en el sitio en espera de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales.