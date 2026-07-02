Fallan en contra de ciudadana afectada por obras de Centrito

La afectada asegura contar con pruebas, sufrió lesiones y anuncia que impugnará la resolución, además de proceder contra el exalcalde Miguel Treviño

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de San Pedro falló en contra de la ciudadana Martha Garza, quien presentó una denuncia dirigida a José Ignacio Zertuche, encargado de la obra de Centrito Valle de la administración pasada, por haber ordenado agredirla.

Garza recordó que en el año 2023 fue una de las comerciantes que más se manifestó en contra de los cierres y por esta razón, afirmó, Zertuche coordinó un ataque hacia su persona.

Ante esta situación, presentó una denuncia ante la Contraloría municipal, pero esta resolvió que no se demostró la falta administrativa.

“No se demostró la falta administrativa no grave contemplada en el artículo 49, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León y, por ende, tampoco la responsabilidad de José Ignacio Zertuche Krausse, en su comisión. Lo anterior, de conformidad a las consideraciones y argumentaciones expuestas en la presente resolución”, dicta el documento emitido por la Contraloría municipal.

Garza, quien acudió junto con su abogado a las oficinas municipales para conocer la resolución, salió molesta al considerar que hay pruebas suficientes para demostrar que los empleados de Zertuche la agredieron.

“La verdad es que estoy muy enojada porque no es posible que estén a favor del señor José Ignacio Zertuche y Miguel Treviño. No se vale porque fui agredida y fui amenazada, me rompieron costillas, me rompieron un brazo y hoy por hoy no encontraron la falla para José Ignacio; sale libre”, indicó. “Sigue dándome enojo porque las leyes no están a favor. Ni porque soy mujer, el tipo me estuvo agrediendo; no quería que tomara videos de lo mal que se estaba haciendo la obra”, señaló “Hoy por hoy sigue mi enojo; el tipo me insultó, el tipo llevó policías, el tipo me estuvo amenazando y hoy dice que no hay motivos. Él está libre, están protegiendo a Miguel (Treviño) y el tipo ese que fue al que nos dañó a los locatarios. (Nos dijeron) que el caso lo daban por terminado porque no hay manera de comprobar eso (la agresión) cuando existen videos”, dijo.

Garza adelantó que impugnará la resolución y también irá en contra del ex alcalde independiente, Miguel Treviño, por revictimizarla en sus redes sociales.