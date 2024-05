Falla rescate: cachorro cae en drenaje de Monterrey

El cachorro cayó a una estrecha tubería lo que complicó las labores de rescate, se necesitaba romper la banqueta, pero la dueña no dio su autorización

El día de ayer se dio la voz de alerta para rescatar a un cachorro que cayó al interior de una tubería de drenaje en Monterrey, sin embargo, el 'lomito' presuntamente perdió la vida.

El caso fue dado a conocer por Norely Rodríguez en su cuenta de Facebook para hacer un llamado a las autoridades correspondientes para rescatarlo.

De acuerdo con el relato de la mujer, una perrita callejera tuvo 5 perritos, pero uno de ellos cayó en el tubo de drenaje. Aunque intentó de mil formas sacarlo no alcanzó, por lo que solicitó el apoyo de Protección Civil.

El incidente se registró frente a un domicilio en el Fraccionamiento Barrio Antiguo en Ciudad Solidaridad en Monterrey.

En un desgarrador video se puede escuchar al cachorro llorando, en este momento tenía más de 4 horas atrapado.

Tras el llamado de ayuda, Protección Civil Nuevo León, rescatistas independientes y voluntarios se movilizaron hasta el lugar para brindar el apoyo necesario para sacar al cachorro.

"Lo intentaron con mucho esfuerzo pero el cachorro no estaba cerca, por lo cual se necesitaba la autorización dela dueña de la casa para meter una retroescavadora, no hubo autorización ya que esto implicaba tumbar árboles que tienen ya años y el perrito ya no se escuchaba", escribió la mujer en otra publicación de actualización del caso.

Norely Rodríguez agradeció a las personas que se dieron cita en el lugar para intentar rescatar al cachorro, y pidió el apoyo para adoptar a dos cachorros que están en resguardo, una hembra y un macho.

