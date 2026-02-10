Falla mecánica provoca incendio de vehículo en Manuel L. Barragán

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo.

Un vehículo se incendió mientras circulaba sobre la avenida Manuel L. Barragán, en el municipio de San Nicolás de los Garza, presuntamente a consecuencia de una falla mecánica, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y afectaciones momentáneas a la vialidad.

El incidente ocurrió al filo de las 21:00 horas, cuando automovilistas reportaron que una unidad comenzó a arder en plena circulación, provocando alarma entre conductores que transitaban por la zona. Ante la situación, el conductor logró detener la marcha y ponerse a salvo.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Nicolás, así como personal de Protección Civil del Estado, quienes realizaron labores para sofocar el fuego y enfriar la unidad, evitando que las llamas se propagaran o causaran mayores riesgos.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo. Una vez controlada la situación, las autoridades trabajaron para liberar la vialidad y restablecer la circulación en el sector.

Las causas del incendio serán determinadas tras la revisión correspondiente, manteniéndose como presunta una falla mecánica en la unidad.