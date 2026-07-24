Falla en sistema de paneles solares provoca incendio en negocio

El incidente ocurrió este jueves en un inmueble ubicado sobre la calle Treviño, en el Centro de Monterrey, provocando la movilización de cuerpos de emergencia

Un conato de incendio provocado por una falla eléctrica en el sistema de paneles solares de un inmueble movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey, del estado y Bomberos de Nuevo León en el Centro de la ciudad, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió este jueves en un inmueble ubicado sobre la calle Treviño número 917, donde opera la razón social Promotores de Inmuebles Linda Vista.

Al arribar al sitio los rescatistas confirmaron que el fuego se había originado por una falla eléctrica en el sistema fotovoltaico de la propiedad.

Los propietarios informaron que lograron controlar el conato utilizando extintores de polvo químico seco (PQS) antes de la llegada de las unidades de emergencia.

Como medida preventiva, durante la atención del incidente fueron evacuadas aproximadamente 50 personas, mientras los cuerpos de auxilio realizaron una inspección para descartar riesgos.

Tras la revisión, las autoridades confirmaron que el incendio se encontraba completamente controlado y que no existía riesgo de propagación, por lo que la situación quedó bajo control sin registrarse personas lesionadas.