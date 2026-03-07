Falla en semáforo provoca choque y volcadura en Guadalupe

Tras el choque, el vehículo negro terminó volcado sobre la vía, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales en la zona.

La falla de un semáforo provocó un aparatoso accidente que terminó en volcadura en el cruce de las avenidas Gómez Farías y Acapulco, en la colonia Los Cristales, en el municipio de Guadalupe.

Falla en semáforo habría provocado la colisión

De acuerdo con los primeros reportes, el semáforo del lugar no estaría marcando la luz roja, lo que habría ocasionado la colisión entre dos vehículos.

Según se informó, un automóvil en color negro intentaba incorporarse hacia la calle Océano Pacífico cuando, al no percatarse de la señal de alto, fue impactado por un Nissan March en color blanco.

Vehículo termina volcado tras el impacto

Tras el choque, el vehículo negro terminó volcado sobre la vía, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales en la zona.

A pesar de lo aparatoso del percance, la conductora del automóvil negro no resultó con lesiones de gravedad. En tanto, el conductor del otro vehículo no se encontraba en el sitio al momento del arribo de las autoridades.

Autoridades realizan labores en el lugar

En el sitio se mantienen elementos de Protección Civil del Estado y agentes de Tránsito de Guadalupe, quienes realizaron las labores correspondientes y tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.