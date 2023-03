Falla en máquina de boletos del Metro retrasa a usuarios

Reportan que máquina despachadora de boletos y la que recarga la Tarjeta MIA presentaron falla en la estación Lerdo de Tejada del Metro

Por: Fernando González

Marzo 07, 2023, 7:36

Usuarios de la Línea 1 del Metro reportaron que una máquina despachadora de boletos estaba fuera de servicio y ocasionaba filas durante la mañana de este martes en la estación Lerdo de Tejada, en el municipio de Guadalupe.

Tiempo después del fallo del dispensador de boletos, la máquina encargada de recargar la tarjeta MIA también quedó fuera de servicio haciendo que la fila creciera y retrasara a los usuarios.

“Las máquinas nunca sirven, siempre están descompuestas esas como la de la tarjeta y luego uno se avienta sus 10 o 15 minutos y a mi en el jale si llego 8:30 (de la mañana) me echan para atrás, no me dejan entrar”, mencionó Javier Hernández, usuario del Metro.

A pesar de no ser una estación que presente una afluencia mayor como Talleres o Exposición, se alcanzaba a formar una fila de hasta 15 personas por solo contar con una sola máquina disponible.