Falla elevador y rescatan a adulta mayor atrapada en su vivienda

Una mujer de 88 años quedó atrapada en el elevador de su casa tras una falla mecánica. Policías de Monterrey lograron rescatarla sana y salva.

El elevador que diariamente utilizaba en su casa una mujer de la tercera edad dejó de funcionar y la dejó atrapada a varios metros de altura.

La emergencia se registró alrededor de las 7 de la tarde en el cruce de las calles Puerta del Sol y Honorato de Balzac, en la colonia Colinas de San Jerónimo al poniente de Monterrey, donde fue auxiliada por Policías de Monterrey, Rosa Martha, de 88 años de edad.

Elementos de la corporación municipal realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando personal de la Central de Radio del C4 les reportó que una mujer se encontraba atrapada en un elevador tipo cabina instalado en el interior de su domicilio.

Al arribar, los oficiales José Hernández y Cruz Pérez encontraron a la adulta mayor sentada en su silla de ruedas, suspendida a medio trayecto, luego de que el mecanismo del ascensor presentara una falla y quedara atorado, situación que representaba un riesgo de caída.

De inmediato, los policías comenzaron las maniobras de rescate. Ante el temor de que la estructura cayera, los uniformados utilizaron sábanas para sujetarla y lograr extraerla.

Una vez liberada, la colocaron nuevamente en su silla de ruedas y la trasladaron hasta su habitación.

La señora Rosa Martha a la hora de ser rescatada se encontraba con su hija, una mujer de 68 años quien fue quien llamó al número de emergencia.