Falla eléctrica apaga semáforos en el Centro de Monterrey

Una falla eléctrica dejó sin funcionar varios semáforos en el Centro de Monterrey, por lo que Tránsito implementó un operativo para agilizar la circulación

Una falla en el suministro de energía eléctrica mantiene apagados varios semáforos en calles del Centro de Monterrey, situación que generó un operativo vial para prevenir accidentes.

Elementos de la Dirección de Tránsito de Monterrey fueron desplegados en los principales cruceros de la zona para agilizar la circulación y brindar seguridad a los automovilistas.

La afectación se registra en las avenidas Cuauhtémoc, Pino Suárez y Juárez, en el tramo comprendido entre Isaac Garza y Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, los agentes viales permanecerán en el sector mientras se restablece el servicio de energía eléctrica.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones y, de ser posible, evitar transitar por la zona.