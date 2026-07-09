Falla eléctrica afecta servicio de agua en 60 colonias de García

La interrupción, señalaron, afecta el envío de agua potable a diversas zonas del municipio, por lo que alrededor de 60 colonias podrían registrar baja presión

Una falla eléctrica en el Tanque Nueva Castilla Ampliación provocó la suspensión temporal del bombeo hacia los tanques de almacenamiento que abastecen al municipio de García, informó Agua y Drenaje de Monterrey.

La interrupción, señalaron, afecta el envío de agua potable a diversas zonas del municipio, por lo que alrededor de 60 colonias podrían registrar bajas presiones o incluso la falta del suministro mientras se restablece la operación.

“Debido a una falla eléctrica en el Tanque Nueva Castilla Ampliación, se detuvo temporalmente el bombeo hacia los tanques de almacenamiento que abastecen al municipio de García”, informó Agua y Drenaje de Monterrey.

De acuerdo con el reporte, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja en la reparación de la falla.

Una vez concluida la intervención, el servicio de agua se restablecerá de manera gradual.

Entre las colonias que podrían verse afectadas se encuentran Altavilla, Benito Juárez, Casco de García (parte baja), El Cedral, El Fraile I y II, El Oasis de García, El Renacimiento, Emiliano Zapata, Ex Hacienda San José, Fomerrey 189 Las Palmas, Fomerrey Sobrevilla, Hacienda del Sol, Hacienda Renacimiento, Héroes de Capellanía.

También Icamole, Infonavit Los Nogales, Joyas de la Corona, Joyas del Carrizal, Las Arboledas, Las Brisas Residencial y Las Margaritas, entre otras.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio y agradecieron la comprensión de los usuarios ante las afectaciones ocasionadas por la falla eléctrica.