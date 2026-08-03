Falla de frenos provoca volcadura de camioneta en NL

El vehículo participante en el accidente fue una camioneta S10 en color blanco, con placas de circulación del Estado de Nuevo León

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Cuando circulaba por una de las calles con pendiente descendente, le fallaron los frenos y, al no poder controlar la camioneta, termina volcada.

El accidente vial se registró en la Colonia Hortensia González por la calle Maracuyá.

Camioneta termina volcada tras falla en los frenos

El vehículo participante en el accidente fue una camioneta S10 en color blanco, con placas de circulación del Estado de Nuevo León.

La unidad era conducida por una persona que declaró a los agentes de tránsito que le fallaron los frenos y, al intentar detenerla en algún lugar, choca con una montaña y termina volcada el vehículo.

Accidente no dejó personas lesionadas

Al lugar del accidente arribaron los cuerpos de emergencia; sin embargo, no hubo personas heridas.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron datos para deslindar la responsabilidad en el choque.