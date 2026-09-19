Facilita NL cambio de dueño de autos por plataforma NLínea

El Gobierno de Nuevo León habilitó este viernes el cambio de propietario de vehículos por internet mediante la plataforma NLínea

Los automovilistas de Nuevo León ya pueden realizar por internet el Cambio de Propietario de Vehículo, a través de la ventanilla digital de trámites y servicios NLínea, informó este viernes el Gobierno estatal.

La plataforma, disponible en nlinea.nl.gob.mx, incorpora por primera vez este trámite de manera completamente digital, con el objetivo de reducir tiempos, requisitos y visitas a las oficinas del Instituto de Control Vehicular (ICV).

Durante el Nuevo León Informa, la titular de la Oficina Ejecutiva, Mariela Saldívar, señaló que la medida busca facilitar los trámites para los ciudadanos.

“La instrucción del Gobernador ha sido muy clara: facilitarle la vida a los ciudadanos, el dejar de estorbar, el que todos los trámites y servicios estén al alcance de un clic, esa es la visión del Gobernador. Y el motivo de esta sesión es comunicarles que, por primera vez en Nuevo León, el trámite de Cambio de Propietario ya se podrá realizar por medios digitales", señaló Saldívar.

Estos son los trámites que ya están en NLínea

Además del cambio de propietario, la plataforma incorporó los trámites de Reposición de Medios de Identificación Vehicular, Placas de Auto Antiguo y Placas de Demostración.

También están disponibles en la ventanilla digital la renovación de licencia, el alta de vehículos o cambio de placas y la baja de vehículos.

El procedimiento consiste en ingresar a NLínea, cargar la documentación solicitada y realizar el pago mediante una referencia bancaria, ya sea directamente en el banco o por internet.

En los casos en que sea necesario, el propietario deberá acudir posteriormente a las oficinas del Instituto de Control Vehicular.

Para resolver dudas sobre el proceso, el Gobierno estatal puso a disposición de los ciudadanos la Línea de Atención Ciudadana 070, que cuenta con personal especializado las 24 horas.

Saldívar explicó que la digitalización es resultado de una reingeniería de los procedimientos del Instituto de Control Vehicular, con la que se simplificaron 27 trámites para concentrarlos en un total de 10.

“El trámite ahora es mucho más simple, hay una reducción de 30% de los requisitos, evitas las filas y las vueltas, además son más transparentes y todo el proceso es trazable y se puede auditar, esto le da certeza al ciudadano”, dijo.

La funcionaria destacó que el objetivo también es facilitar la regularización de vehículos que circulan en Nuevo León con placas de otras entidades.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, nueve de cada 10 personas que realizan un cambio de placas también hacen el cambio de propietario, por lo que el Gobierno estatal busca aprovechar la digitalización para impulsar ambos procesos.

Habrá incentivos para regularizar vehículos

El Gobierno de Nuevo León adelantó que la próxima semana la Secretaría de Finanzas y Tesorería y el Instituto de Control Vehicular anunciarán incentivos económicos para promover la regularización de vehículos.

Dicha medida ocurre después de que el gobernador Samuel García cancelara el pasado 15 de septiembre la implementación del denominado pase turístico.

En aquella ocasión, el mandatario adelantó que el ICV y la plataforma NLínea ofrecerían facilidades para que las personas que radican en Nuevo León pudieran regularizar sus vehículos.