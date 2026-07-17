Fabrica UANL férulas impresas en 3D para apoyar a damnificados

Las férulas serán clasificadas, etiquetadas y enviadas mediante la colecta institucional de la UANL para apoyar a víctimas del terremoto en Venezuela

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su Centro de Innovación y Diseño, participa en una iniciativa internacional para fabricar férulas impresas en 3D que serán enviadas a personas lesionadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Como integrante de la Red Mundial de Fab Labs, la institución respondió al llamado de laboratorios de fabricación digital venezolanos y proyecta elaborar entre 100 y 200 férulas. A la iniciativa también se han sumado egresados con sus propios laboratorios para donar material y apoyar en la producción.

El secretario del Centro de Innovación y Diseño, Roberto Rentería García, explicó que las férulas están diseñadas para inmovilizar dedos, muñecas y brazos, además de existir modelos para niñas, niños, adultos e incluso mascotas, con el objetivo de atender distintas necesidades médicas derivadas de la emergencia.

Para ampliar el alcance del proyecto, la Facultad lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes, docentes, egresados y personas que cuenten con impresoras 3D o material de impresión, buscando fortalecer la producción y sumar más apoyo a esta causa humanitaria.

Una vez concluida la fabricación, las férulas serán clasificadas, etiquetadas y enviadas mediante la colecta institucional de la UANL para su traslado a los centros de acopio en Venezuela.

Rentería García destacó que esta iniciativa refleja el compromiso social de la Universidad al poner la innovación y la tecnología al servicio de las personas que más lo necesitan en situaciones de emergencia.