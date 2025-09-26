Extraen camioneta del río Santa Catarina tras accidente vial

El conductor de una camioneta resultó lesionado tras desbarrancar su unidad hacia el lecho del Río Santa Catarina, en Guadalupe.
Trascendió que conducía a exceso de velocidad sobre el boulevard Miguel de la Madrid, metros adelante de la avenida Las Americas.
En primera instancia el hombre impactó la valla metálica de seguridad, destruyéndola y provocando su caída.
El accidente se reportó aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del jueves.
Las labores para retirar a la camioneta del cauce se prolongaron hasta las 10:00 de la mañana, pues fue necesario utilizar dos grúas.
Personal de Protección Civil de Guadalupe atendió al conductor responsable y descartó que presentara heridas de consideración.
El operativo para sacar del río a la camioneta provocó tráfico lento pues dos carriles se vieron obstruidos.