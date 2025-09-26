Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Extraen camioneta del río Santa Catarina tras accidente vial

Por: David Cázares

25 Septiembre 2025, 10:10

Compartir

Las maniobras se registran en el Blvd. Miguel de la Madrid a unos metros pasando la Avenida Las Américas a la altura de la zona de Linda Vista.

El conductor de una camioneta resultó lesionado tras desbarrancar su unidad hacia el lecho del Río Santa Catarina, en Guadalupe.

Trascendió que conducía a exceso de velocidad sobre el boulevard Miguel de la Madrid, metros adelante de la avenida Las Americas.

En primera instancia el hombre impactó la valla metálica de seguridad, destruyéndola y provocando su caída.

El accidente se reportó aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del jueves.

Las labores para retirar a la camioneta del cauce se prolongaron hasta las 10:00 de la mañana, pues fue necesario utilizar dos grúas.

Personal de Protección Civil de Guadalupe atendió al conductor responsable y descartó que presentara heridas de consideración.

El operativo para sacar del río a la camioneta provocó tráfico lento pues dos carriles se vieron obstruidos.

Comentarios