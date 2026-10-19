Extienden búsqueda de hombre desaparecido en canalón de Monterrey

Esta sería la sexta persona que se reporta como desaparecida tras ser arrastrada por la corriente, según reportes periodísticos

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) mantienen este domingo la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por la corriente de un canalón, en Monterrey.

De acuerdo con la corporación, este hombre se reportó como desaparecido a la altura de la colonia Del Maestro el pasado viernes, luego de aparentemente caer al caudal.

Estas labores iniciaron alrededor de las 7:31 del día siguiente, en el cruce de las calles Celso Flores Zamora y San Bernabé, en la colonia Morelos.

Sin embargo, los cuerpos de rescate continuaron con los trabajos de rescate con un recorrido de avenida Concordia a la altura del río Topo Chico.

En estos operativos también con apoyo de Manada K9 para el rastreo del hombre afectado.

Sexta persona reportada como desaparecida tras ser arrastrada por corriente en 2026

Esta sería la sexta persona que se reporta como desaparecida tras ser arrastrada por la corriente.

De acuerdo con reportes periodísticos, a finales de mayo dos hombres fueron reportados como desaparecidos en Cadereyta y Vallecillo.

A mediados de junio, José Ariel Hernández Villarreal, de 51 años, fue arrastrado por la corriente del río Pesquería. Lo mismo sucedió con Héctor Jesús, de 14 años, quien intentaba recuperar una sandalia.

Al mismo tiempo, una mujer identificada como Mariana Guadalupe fue localizada sin vida después de que su vehículo fue arrastrado por el río Santa Catarina.