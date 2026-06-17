Extiende Protección Civil búsqueda de hombre en el río Pesquería

Tras concluir 10 horas de labores, se planificaron nuevas tácticas para reanudar las operaciones durante este miércoles.

Las labores para localizar a un hombre que fue arrastrado por la corriente del río Pesquería continuarán este miércoles, luego de que los operativos desplegados durante la jornada no lograron ubicar a la persona reportada como desaparecida.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, desde temprana hora se activó un operativo de búsqueda en distintos puntos del cauce, con la participación de personal terrestre, binomios caninos y apoyo aéreo para recorrer una amplia zona del río.

Realizan sobrevuelos y recorridos río abajo

Durante las acciones se utilizaron unidades especializadas, entre ellas el helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, que efectuó sobrevuelos sobre el área y recorrió aproximadamente 112 kilómetros río abajo en busca de indicios que permitieran localizar al hombre.

Sin embargo, las autoridades informaron que no se obtuvo ningún hallazgo visible durante las inspecciones realizadas desde el aire ni en los recorridos terrestres.

Familiares identifican a la persona desaparecida

La información recabada por los cuerpos de auxilio señala que la persona arrastrada por la corriente fue identificada por sus familiares como José Ariel Hernández Villarreal, de 51 años.

Según el reporte, al momento del incidente vestía pantalón de mezclilla y una playera roja, características que fueron compartidas con los equipos de búsqueda para facilitar su localización.

Preparan nuevas tácticas para continuar el operativo

Tras concluir las labores de este martes, las corporaciones involucradas realizaron una evaluación de las acciones implementadas y planificaron nuevas tácticas para reanudar las operaciones durante el día siguiente.

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, el helicóptero de la corporación, la unidad canina Manada K-9, Protección Civil de Escobedo, Policía Municipal y Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.

Autoridades mantienen búsqueda en el río Pesquería

Las autoridades estatales informaron que los trabajos de localización continuarán en distintos puntos del río Pesquería hasta agotar las áreas de búsqueda definidas por los especialistas, con el objetivo de encontrar a la persona reportada como desaparecida.