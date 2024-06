Extiende Nuevo León cierres durante este jueves

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, decretó suspensión de actividades y de circulación de vehículos con el objetivo de salvaguardar a la población ante los afectos de aún de lluvia, pero sobre todo de los escurrimientos provocados por la tormenta tropical Alberto.

La ordenanza es que las actividades se suspendan hasta las 06:00 horas de mañana viernes 21 de junio.

Mediante un Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado que fue publicado este jueves 20 de junio, el mandatario instruyó que la medida exceptúa el transporte público y los vehículos destinados a salvaguardar la seguridad pública, los hospitales públicos y privados así como refugios y albergues que dan servicio a la población.

“Acabamos de publicar en el Periódico Oficial acuerdo de suspensión de labores todo el día jueves, suspensión de clases jueves y viernes, y el transporte únicamente para emergencias se reinstala algunas rutas emergentes de transporte y Metro, no para circular el llamado es a todos a permanecer en casa”, especificó el mandatario estatal.

Esta medida tampoco aplicará a hoteles, farmacias, gasolineras y tiendas de conveniencia no mayores a un radio de 300 metros cuadrados de zonas habitacionales.

De igual manera podrán continuarse las labores de las cuadrillas de empleados destinados a garantizar la continuidad en el funcionamiento de servicios públicos o servicios de telecomunicación en la población, así como aquellas actividades que por seguridad requieran la supervisión y funcionamiento constante de maquinaria.

Sin embargo, deberán de seguir cabalmente las instrucciones de las autoridades en materia de seguridad pública y permitir las supervisiones en materia de protección civil.

“No salgan, afortunadamente hoy en toda la ciudad ya no había carros, o sea, sí hubo respeto al llamado, pero siempre hay uno dos que le pegan al valiente, o la foto no lo hagan porque están los ríos a tope y ya tendremos después mucho tiempo para venir a visitar las presas hoy prohibido salir no hay trabajo, no hay clases", dijo el mandatario.

