Extiende DIF Monterrey programa de cirugías de cataratas

De la Garza señaló que el municipio de Monterrey trabaja en coordinación con instituciones del sector salud para prevenir y atender la discapacidad visual

El DIF Monterrey informó que amplió a una tercera etapa el programa “Monterrey se ve Mejor Sin Cataratas”, con la entrega de 100 nuevos certificados para cirugías gratuitas, con lo que la estrategia supera la meta de 400 procedimientos para atender a personas con problemas de salud visual.

El alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezaron la entrega de los certificados y destacaron que la ampliación responde a la demanda detectada durante las brigadas y jornadas de valoración visual realizadas en distintas colonias de la ciudad.

De la Garza señaló que el municipio de Monterrey trabaja en coordinación con instituciones del sector salud para prevenir y atender la discapacidad visual mediante un programa que, dijo, cuenta con planeación y estrategia.

“El programa de Cataratas de Monterrey es un programa que sabemos que va a tocar y va a transformar la vida de los ciudadanos y de los de las familias y por eso lo hacemos con mucha seriedad”, indicó el alcalde regio.

Por su parte, Oyervides explicó que el programa surgió a partir de las necesidades identificadas durante las brigadas de atención visual, donde numerosas personas manifestaron que no podían costear una cirugía de cataratas.

“Cuando fui con Adrián a comentarle la cantidad de familias que se habían acercado con nosotros a comentarnos ‘qué voy a hacer’, ‘es muy cara la cirugía de cataratas, no tengo la oportunidad de tenerla’”, señaló Oyervides.

La presidenta del DIF Monterrey relató que, ante esta situación, se decidió impulsar un esquema de cirugías gratuitas para ayudar a las personas a recuperar su movilidad y mejorar sus actividades cotidianas.

“Monterrey se ve Mejor Sin Cataratas” es un programa permanente y gratuito. Las personas interesadas pueden solicitar información a través del teléfono 81 5102 8600.

En el evento también estuvieron la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez, y el secretario de Administración, Marcelo Segovia.