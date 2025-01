Externa Samuel García su apoyo a Alejandra Morales

“Ale cuenta con nosotros, me da mucha rabia sobre todo por tu situación, que sé que estás ahorita en un embarazo y que jueguen de esta manera tan ruin, no solo la Fiscalía del PRIAN, sino también los jueces del PRIAN que se prestan a vincular a proceso por un dicho, es lo que me tiene muy molesto.

“Vamos a defenderte, vamos a ayudarte, vamos a presentar amparos para todos aquellos a los que han sido perseguidos políticamente, no vamos a dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial los afecten y no me queda más que decirte que sigas trabajando y que cuentas con nosotros”, dijo Samuel García.