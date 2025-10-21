Expulsan a mujer por rechazar hombres en vagón rosa de Metrorrey

La controversia estalló cuando los vagones rosas, que son exclusivos para mujeres y niños, fueron abarrotados también por hombres, lo que molestó a una usuaria

Un zafarrancho se vivió en uno de los vagones rosas de la línea 1 del metro en Guadalupe entre aficionados de Rayados y una mujer que amenazó con activar el freno de emergencia.

Los hechos se registraron la noche de este sábado, aproximadamente a las 21:30 horas después de que culminó el partido de fútbol entre Rayados vs. Pumas y los aficionados abordaron el metro para regresar a sus hogares.

La controversia estalló cuando los vagones rosas, que son exclusivos para mujeres y niños, fueron abarrotados también por hombres, lo que molestó a una usuaria ajena a los aficionados, quien exigió que se bajaran del vagón o activaría el freno de emergencia.

Cabe señalar que Metrorrey autorizó el uso mixto del vagón rosa durante eventos multitudinarios como partidos de fútbol, conciertos, entre otros.

La situación quedó captada en video por otros usuarios y difundida ampliamente en redes sociales.

En las imágenes, los aficionados gritan al unísono "que la bajen", mientras el metro se encuentra detenido en una de las estaciones con las puertas abiertas. Los aficionados entre hombres y mujeres empujan a la usuaria, quien se aferra a la palanca de emergencia.

En un momento se puede ver al personal de seguridad de Metrorrey que intenta dialogar con la mujer para que continúe el viaje, pero la mujer se niega a ceder. Fue hasta que literalmente dos mujeres y aficionadas rayadas la empujaron con fuerza hasta sacarla del vagón. La mujer resbaló y cayó aparatosamente, mientras un empleado de Metrorrey reactivó el viaje ante la algarabía de los usuarios.

Los videos que circularon este fin de semana abrieron un debate en redes sociales que dividió las opiniones de los usuarios, mientras algunos apoyaban el argumento de la mujer, no apoyaron la violencia que se ejerció contra ella. Otros más expresaron estar de acuerdo con liberar dichos vagones exclusivos ante el incremento de usuarios y también hubo quienes expresaron que se deben de respetar los 'vagones rosas' precisamente en este tipo de eventos para que las mujeres se sientan más tranquilas.