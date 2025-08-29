'Exprimen' los últimos días de vacaciones en las albercas

Faltando sólo cinco días para el retorno a las aulas, niñas y niños disfrutan en el espacio acuático del Parque Tucán, en la zona poniente de Monterrey

Los menores en edad escolar están "exprimiendo” sus vacaciones en los últimos días antes del regreso a clases y las aprovechan en las albercas.

Faltando sólo cinco días para el retorno a las aulas, disfrutan en el espacio acuático del Parque Tucán, en la zona poniente.

El parque, administrado por el municipio de Monterrey, tiene diversos atractivos en los que los pequeños se divierten, antes de lidiar otra vez con las tareas escolares.

Pero no acuden solos, sino que van acompañados de sus papás y hasta por abuelitos, ya que toda la familia tiene que recargar baterías para el retorno a las aulas.

Y mientras los chicos nadan, las mamás y abuelitas practican el acuaeróbics, o gimnasia en el agua.

En esta temporada vacacional, la entrada a los parques acuáticos regios es gratis.

Las opciones son cuatro: el España, el Monterrey 400 y el Aztlán, además del Tucán.