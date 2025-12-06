Info 7 Logo
Expresidente de Honduras agradece a Trump por indulto

Por: Diana Leyva

05 Diciembre 2025, 12:55

Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos a más de 40 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció este viernes al mandatario republicano, Donald Trump por "reconocer la injusticia" en su caso, y haberle concedido el indulto.

"Una vez más, quiero agradecer al presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras muy claras al pueblo hondureño", expresó Hernández.

Recordemos que el exmandatario estuvo tres años en una cárcel de Nueva York, donde fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

