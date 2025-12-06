Expresidente de Honduras agradece a Trump por indulto

Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos a más de 40 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció este viernes al mandatario republicano, Donald Trump por "reconocer la injusticia" en su caso, y haberle concedido el indulto.

"Una vez más, quiero agradecer al presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras muy claras al pueblo hondureño", expresó Hernández.

Mi primer mensaje en libertad para Honduras y para el mundo.



¡Gracias a Dios!

Mi gratitud al Presidente Donald Trump @realDonaldTrump , a mi familia, a mis amigos y al noble pueblo hondureño por su apoyo inquebrantable. Hoy tengo la bendición de dirigirme a ustedes en libertad.…

Recordemos que el exmandatario estuvo tres años en una cárcel de Nueva York, donde fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas.