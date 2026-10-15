Expresa personal del IMSS dudas durante votación salarial

Trabajadores de la Clínica 33, en Monterrey, participan este miércoles en la consulta nacional sobre el incremento global del 6.8%

Entre expectativas, inconformidades y dudas sobre el proceso, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) votaron este miércoles 14 de octubre en las urna de su unidad médica, para expresar su postura sobre la propuesta de incremento salarial del 6.8 por ciento.

En la Clínica 33, ubicada sobre la avenida Félix U. Gómez, en Monterrey, el exterior de las instalaciones lució tranquilo, mientras que al interior se desarrolló la jornada de votación, en la que el personal pudo manifestar si está de acuerdo o no con la propuesta.

Esteban, médico del Instituto, señaló que ha observado participación durante la jornada, aunque manifestó dudas sobre el conteo de los votos y la manera en que se tomará en cuenta el resultado.

“Si hay bastante gente votando, unos a favor, otros en contra, lo que no sabemos es quién va a contar esos votos y si se va a tomar en cuenta de verdad las votaciones”, expresó.

Por su parte, Daniela López consideró que la decisión debe contribuir a resolver problemas laborales que llevan tiempo afectando al personal médico.

“Ojalá sí se llegue a una buena decisión porque ya es un problema de hace mucho tiempo, que se mejoren las condiciones en las que trabajamos”, comentó.

Xóchitl, otra de las trabajadoras entrevistadas, destacó que el personal tiene la oportunidad de acudir a votar durante su jornada laboral y que las urnas permanecerían disponibles hasta la noche.

“Sí nos están dando oportunidad de ir a votar dentro de nuestra jornada laboral; va a estar todo el día hasta en la noche”, señaló.

El incremento sometido a consulta contempla un 2.9 por ciento de aumento directo al salario tabular y un 3.9 por ciento adicional en prestaciones, para un incremento global del 6.8 por ciento.

La propuesta fue aprobada previamente por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); sin embargo, las inconformidades de algunos trabajadores derivaron en manifestaciones y exigencias de un mayor aumento directo al salario, así como mejores condiciones laborales.

La consulta se realiza a nivel nacional mediante voto libre, personal, directo y secreto, con el acompañamiento de autoridades laborales.

El resultado permitirá conocer la postura de la base trabajadora frente a la propuesta salarial, en una jornada marcada por las expectativas de mejoras y los cuestionamientos expresados por parte del personal.