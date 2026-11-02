Explota transformador y lesiona a dos trabajadores en Monterrey

Dos trabajadores fueron trasladados al Hospital 21 del IMSS tras registrarse la explosión de un aparato eléctrico en la colonia Hidalgo.

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La explosión de un transformador eléctrico provocó que dos trabajadores resultaran con múltiples quemaduras al interior de una empresa ubicada en la colonia Hidalgo, en Monterrey.

Trascendió que las víctimas se encontraban dando mantenimiento al aparato cuando, al utilizar una herramienta de corte tipo pulidora, se registró el estallido.

El transformador, de capacidad de 7.200 kW, expulsó además aceite corrosivo tras el incidente.

Los empleados afectados se identificaron como: Gustavo, de 33 años, quien terminó con quemaduras de primero y segundo grado en extremidades, el abdomen y el rostro.

En tanto, su compañero, Brian, de 31 años, resultó con heridas de similar magnitud, así como con una fractura en un brazo.

Ambulancias de la Secretaría de Salud de Nuevo León y de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los trabajadores hasta el Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

La empresa donde ocurrió la explosión se trata de Fertig, dedicada al ramo eléctrico, y ubicada sobre la calle José Mariano Salas.

Al negocio se trasladaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y de Bomberos de Nuevo León, quienes efectuaron maniobras de enfriamiento en el transformador y retiro del aceite derramado.