Explota llanta de tráiler y golpea a trabajador en Santiago, NL

Un trabajador resultó lesionado tras la explosión de una llanta de tractocamión en una vulcanizadora de la Carretera Nacional, en Santiago, Nuevo León.

Un trabajador resultó lesionado luego de que explotara una llanta de un tractocamión mientras era atendida en una vulcanizadora ubicada sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El accidente fue reportado a las 10:48 horas en el cruce de la Carretera Nacional con Privadas de las Lomas Oriente, en la colonia Privadas de las Lomas.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al establecimiento para atender la emergencia.

De acuerdo con el informe inicial, la explosión de la llanta golpeó a uno de los trabajadores del lugar, quien fue trasladado para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la identidad del lesionado ni sobre su estado de salud.