Explota artefacto y provoca la muerte de un hombre en Doctor Coss

Por: Alejandro García 10 Diciembre 2025, 11:59

Los hechos ocurrieron en el municipio de Doctor Coss cuando la víctima, aparentemente un hombre, fuera alcanzado por la onda expansiva del artefacto

Las autoridades están indagando la muerte de una persona luego que se registrara una explosión cerca del vehículo que conducía. Los hechos ocurrieron en el municipio de Doctor Coss cuando la víctima, aparentemente un hombre, fuera alcanzado por la onda expansiva del artefacto. Paramédicos y policías se dirigieron hasta el rancho San Juan lugar en donde los primeros informes indican que el artefacto involucrado se trataria de aparente de una mina terrestre. El lugar donde se registró la explosión fue acordonado por elementos de la Defensa Nacional por tratarse del supuesto explosivo. Las autoridades federales esperan la llegada de elementos del departamento de periciales de la Agencia Estatal de Investigaciones.