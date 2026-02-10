Explosión provoca incendio en tejabanes de Santa Catarina

Vecinos señalaron que en el lugar presuntamente se almacenaba combustible, lo que podría haber originado la explosión inicial y la magnitud del incendio

Una explosión seguida de un incendio se registró en un predio repleto de tejabanes en el municipio de Santa Catarina, hecho que sorprendió a vecinos de la colonia Residencial Santa Catarina y generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio durante la madrugada.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro habría afectado aproximadamente una hectárea, debido a la rápida propagación de las llamas, las cuales consumieron estructuras improvisadas y provocaron una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio.

Vecinos del sector señalaron que en el lugar presuntamente se almacenaba combustible, lo que podría haber originado la explosión inicial y la magnitud del incendio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de las indagatorias en curso.

Protección Civil de Nuevo León informó que el reporte fue cerca de la calle Cerro de las Mitras, y Sierra de Mamulique, en Santa Catarina.

Hasta el momento, toda la información difundida es de carácter preliminar, y no se han reportado personas lesionadas. Las autoridades continúan con la valoración de los daños y las causas que originaron la explosión y el incendio, a fin de descartar riesgos adicionales para la población cercana.