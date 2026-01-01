Explosión por tanque de gas deja un herido dentro de domicilio

El estallido habría sido provocado por la explosión de un tanque de gas que se encontraba conectado a un boiler dentro de la vivienda.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una fuerte explosión se registró la tarde de este martes en un domicilio ubicado en la calle Juventino Rosas, número 2110, en la colonia Buenos Aires, El Realito, al sur de Monterrey, lo que dejó como saldo una persona lesionada y la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido habría sido provocado por la explosión de un tanque de gas que se encontraba conectado a un boiler dentro de la vivienda.

En el lugar resultó lesionado un hombre identificado como Rogelio, habitante del domicilio, quien se encontraba al interior del inmueble al momento del incidente y presentó diversas quemaduras.

Vecinos del sector manifestaron su temor tras escuchar la explosión y sentir la onda expansiva, la cual generó cenizas y daños visibles en el inmueble.

De manera inmediata, personal de una tienda de abarrotes denominada Esparza, ubicada en la esquina, utilizó dos extintores para controlar el fuego de forma inicial, mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil del Estado de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y la Policía de Monterrey, quienes acordonaron la zona para evitar riesgos a la población.

Las autoridades continúan realizando labores de inspección y chequeo para descartar cualquier peligro adicional, así como delimitando el área para prevenir nuevos percances.

El lesionado fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica, en este último día del año, 31 de diciembre de 2025.

La vialidad permanece cerrada en el cruce de las calles Juventino Rosas y Andrés Úñiga, a un costado de la avenida Chapultepec, mientras se desarrollan los trabajos de auxilio en la zona