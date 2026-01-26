Explosión por gas deja a un hombre gravemente lesionado

Un hombre sufrió quemaduras en el 91% de su cuerpo tras la explosión de un tanque de gas dentro de su vivienda en Cumbres 5º Sector

Una explosión al interior de un domicilio provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este domingo en la colonia Cumbres 5º Sector, al poniente de Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Monterrey, el incidente fue reportado a través de la línea de emergencias, alertando sobre la explosión de un tanque de gas en una vivienda ubicada sobre la calle Richard E. Byrd.

Evaluación del incidente

Al arribo de los elementos de auxilio, se confirmó la situación.

Tras la evaluación de la escena, se determinó que la explosión se originó en un calentador, presuntamente cuando el propietario del domicilio manipulaba el tanque de gas para conectarlo.

Paramédicos de Protección Civil Monterrey y del CRUM brindaron atención prehospitalaria a un masculino identificado como Guillermo, de 52 años de edad, quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 91% de su cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Doctors Hospital.

Daños materiales

En coordinación con Bomberos de Nuevo León, se realizó la revisión del área afectada, donde se confirmaron daños en la infraestructura del domicilio, así como en diverso mobiliario.

En el lugar trabajaron de manera conjunta Protección Civil Monterrey, Policía de Monterrey, CRUM, Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones en el manejo de tanques de gas y revisar periódicamente las instalaciones para prevenir este tipo de accidentes.