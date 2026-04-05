Explosión por acumulación de gas deja personas y mascotas heridas

Dos hombres y dos perritos fueron el resultado del incidente ocurrido en la colonia Los Puertos 2 en Juárez y que fue atendido por Protección Civil del estado.

Una explosión por acumulación de gas natural al interior de un domicilio dejó como saldo a dos hombres con quemaduras de gravedad, en el municipio de Juárez.

El incidente se registró la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en la calle Puerto Cabello número 650, en la colonia Los Puertos 2.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil del estado, la explosión ocurrió en el área de la cocina, presuntamente debido a la acumulación de gas natural dentro del domicilio.

¿Quiénes resultaron lesionados?

Los lesionados son dos hombres de 43 y 49 años de edad, habitantes del lugar, quienes resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80 por ciento de su cuerpo.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital General de Zona número 21 del IMSS por unidades del CRUM y Protección Civil de Juárez para recibir atención médica inmediata.

¿Qué ocurrió con los animales en el domicilio?

En el sitio también fueron localizados dos perros de tamaño pequeño con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que se solicitó la intervención de autoridades de bienestar animal para su atención.