Explosión en vivienda deja dos personas heridas en Monterrey

La explosión dañó una casa en donde se encontraban varias personas al momento del incidente, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio

Dos adultos mayores resultaron lesionados tras registrarse un incendio en una casa habitación ubicada en la colonia Gloria Mendiola, al norponiente de Monterrey.

El siniestro fue reportado en un domicilio localizado en la calle Juan Escamilla, número 9709, lo que generó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

Al arribo de elementos de Protección Civil de Nuevo León, el incendio ya se encontraba bajo control por personal de Bomberos Nuevo León; sin embargo, el fuego consumió dos cuartos y una sala de la planta baja del inmueble.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a dos adultos mayores que resultaron con lesiones menores y quemaduras de primer grado en cráneo y tórax, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para su valoración médica.

En el sitio, Bomberos Nuevo León continuaron con labores de rescoldeo y enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de reignición, mientras que Fuerza Civil y Protección Civil de Monterrey apoyaron en el aseguramiento de la zona.

La emergencia fue controlada en su totalidad, sin que se reportaran más personas lesionadas.