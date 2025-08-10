Explosión en gasera: policía rescata a hombre de morir

Un trabajador de una estación de gas LP en Salinas Victoria estuvo a segundos de perder la vida cuando una camioneta comenzó a incendiarse

Un trabajador de una estación de gas LP en Salinas Victoria estuvo a segundos de perder la vida cuando una camioneta comenzó a incendiarse en plena zona de despacho, sobre la carretera Santa Rosa. El siniestro ocurrió en las instalaciones de Gas Saga, donde las llamas alcanzaron rápidamente al hombre que se encontraba laborando. En medio del caos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad municipal actuaron de inmediato, logrando alejarlo del fuego antes de que quedara atrapado. Protección Civil trasladó al lesionado a un hospital para recibir atención médica, mientras personal de Seguridad y de PC se mantiene en la zona realizando las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio. La rápida intervención de los uniformados evitó que la tragedia cobrara una vida.