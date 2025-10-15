Explosión en gasera fue por mal maniobra: Protección Civil de NL

Protección Civil del Estado aseguró la estación mientras peritos especializados realizan las investigaciones para determinar con precisión las causas

Luego de que se registrara una explosión en las instalaciones de una estación de combustible ubicada en la colonia Coyoacán, en Monterrey, el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, atribuyó el accidente a un mal manejo durante la carga del tanque de una unidad motora.

De acuerdo con Cavazos, la explosión se originó por una fuga generada durante la maniobra de llenado, presuntamente por parte del despachador de la gasera.

“Hay una explosión al estar cargando una revolvedora de una empresa de cementos, hay un mal manejo, una fuga”, dijo.

La gasera, precisó, contaba con permisos en regla, pero al momento de llenar el tanque, la válvula no hizo la presión adecuada y se generó la explosión explicó.

La unidad afectada fue una revolvedora de cemento, y debido a que el incidente ocurrió durante la madrugada, no hubo más personas lesionadas, salvo una que fue trasladada a una unidad médica.

Protección Civil del Estado aseguró la estación mientras peritos especializados de la Fiscalía de Nuevo León realizan las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro.