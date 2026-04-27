Explosión e incendio en vivienda deja daños materiales

En las labores participaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Santiago, así como personal de Protección Civil del Estado.

Un incendio en una casa habitación movilizó a cuerpos de auxilio en el municipio de Santiago, donde fue necesario aplicar maniobras de entrada forzada para poder ingresar al inmueble y combatir las llamas.

Durante la intervención, elementos de Protección Civil y Bomberos detectaron un boquete en la estructura, provocado presuntamente por una explosión previa, el cual fue utilizado inicialmente como acceso al domicilio.

Sin embargo, debido a las condiciones del siniestro, dicho punto de ingreso tuvo que ser ampliado de manera controlada para permitir el acceso seguro del personal y facilitar las labores de sofocación.

Como consecuencia del incendio, se reportaron daños de consideración en la vivienda afectada, así como en casas cercanas, debido a la intensidad del fuego y la onda expansiva generada por la explosión.

En las labores participaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Santiago, así como personal de Protección Civil del Estado.