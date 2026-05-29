Explosión e incendio destruyen vivienda en Cadereyta

La explosión en el domicilio movilizó a las autoridades durante la mañana de este jueves en la colonia Lomas del Rosarito

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Una vivienda quedó severamente dañada luego de registrarse una explosión y posterior incendio en la colonia Lomas del Rosarito, en el municipio de Cadereyta Jiménez, movilizando a cuerpos de auxilio y corporaciones de emergencia durante la mañana de este jueves.

El siniestro fue reportado alrededor de las 11:50 horas sobre la calle Naranja, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre un incendio en un domicilio y, minutos después, una fuerte explosión que sacudió el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el estruendo fue tan intenso que pudo escucharse en sectores aledaños, generando alarma entre habitantes de la zona, quienes salieron de sus viviendas ante el temor de que el fuego se extendiera.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, la vivienda presentaba daños severos, con las paredes laterales afectadas y el techo completamente colapsado a consecuencia de la explosión y del incendio posterior.

Tras controlar el fuego inicial, las autoridades implementaron un operativo preventivo para evitar mayores riesgos, realizando el retiro de líneas y estructuras relacionadas con el suministro de gas en domicilios cercanos, además de asegurar y retirar tanques de gas para prevenir otro incidente.

Durante las labores, personal de Protección Civil inspeccionó las viviendas cercanas para descartar afectaciones estructurales y verificar el estado de salud de los habitantes del sector.

De manera preliminar, se informó que no se registraron personas lesionadas.

Las primeras indagatorias apuntan a que una línea de gas pudo haber resultado dañada, provocando una acumulación que derivó en el incendio y posterior explosión, aunque será mediante los peritajes correspondientes como se determinen las causas exactas del siniestro.

Elementos de Bomberos de Cadereyta y Protección Civil permanecieron en el sitio trabajando en la eliminación de riesgos y asegurando el área para evitar nuevos incidentes.